Фонд госимущества назначил дату нового аукциона по приватизации ОГХК

Фонд государственного имущества определил новую дату аукциона по приватизации Объединенной горно-химической компании.

Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.

«30 августа 2021 года состоялось заседание аукционной комиссии Фонда государственного имущества Украины, на котором определили новую дату приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (АО ОГХК) — приватизационный аукцион состоится 29 октября 2021 в 11:00», — говорится в сообщении.

Фонд госимущества планирует завершить процесс приватизации ОГХК в 2021 году. В ведомстве отмечают, что перенос аукциона позволит потенциальным инвесторам дособирать необходимые документы.