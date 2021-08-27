Фонд госимущества отменил аукцион по приватизации ОГХК. К конкурсу допустили только одного покупателя

Фонд государственного имущества принял решение отменить аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании, который был запланирован на 31 августа.

Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.

В целом желание принять участие в аукционе выразили три потенциальных покупателя, но двое из них подали неполный пакет документов. Из-за этого к конкурсу допустили только одного участника, но согласно законодательству, аукцион с одним участником не может быть проведен. Поэтому Фонд госимущества отменил его.

В ближайшее время аукционная комиссия соберется для утверждения даты нового аукциона. В ФГИУ считают, что отсрочка только пойдет на пользу, потому что больше участников смогут завершить процесс подготовки всех необходимых документов.

«Перенос аукциона позволит потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Мы также ожидаем заявок от других крупных игроков рынка, которые до этого момента изучали данные об ОГХК, но, по информации советника, им не хватило 2 месяцев, отведенных законодательством на подготовку, чтобы завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение», — подчеркнул заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.

Что такое ОГХК?

Государственное стратегическое предприятие. ОГХК начала деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины передало ей в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область).