Житлова багатоповерхівка в Мілані повністю вигоріла — є загроза обвалення

Житлова 18-поверхова будівля на південній околиці Мілану, в якій 29 серпня спалахнула сильна пожежа, майже повністю вигоріла.

Про це пише Corriere della Sera.

Пожежники гасили вогонь до самого ранку — їх роботу ускладнювали величезна хмара їдкого диму і падаючі шматки розпеченого облицювання, які спалили кілька автомобілів, припаркованих поряд із будівлею.

У результаті пожежі загиблих немає, але є кілька потерпілих, які надихалися димом.

Зараз фахівці перевіряють конструкції будівлі. За їхніми словами, ймовірність обвалення будівлі вкрай велика — вогонь серйозно пошкодив металевий каркас. Обвалення несе загрозу сусіднім будинкам, тому рятувальники евакуювали жителів.