Жилая многоэтажка в Милане полностью выгорела — есть угроза обрушения

Жилое 18-этажное здание на южной окраине Милана, в котором 29 августа вспыхнул сильный пожар, почти полностью выгорело.
Об этом пишет Corriere della Sera.
Пожарные тушили огонь до самого утра — их работу затрудняли огромное облако едкого дыма и падающие куски раскаленной облицовки, которые сожгли несколько автомобилей, припаркованных с рядом со зданием.
В результате пожара погибших нет, но есть несколько пострадавших, которые надышались дымом.
Сейчас специалисты проверяют конструкции здания. По их словам, вероятность обрушения здания крайне велика — огонь серьезно повредил металлический каркас. Обрушение несет угрозу соседним домам, потому спасатели эвакуировали жителей.
- 29 августа в Милане произошел масштабный пожар в жилом небоскребе Torre dei Moro. В нем проживали около 70 семей. Огонь вспыхнул на 15 этаже в одной из квартир. Как сообщают СМИ, это заметил ребенок и поднял тревогу, что позволило избежать жертв.