В Милане вспыхнула жилая многоэтажка — 15 этажей охвачены огнем

В Милане в воскресенье, 29 августа, произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, вспыхнул Torre dei Moro — небоскреб, который состоит из 15 жилых этажей и еще нескольких этажей магазинов и офисов. Высота дома составляет 60 метров, а сам он «имитирует» киль корабля.

По данным спасателей, огонь вспыхнул на верхних этажах, а затем перекинулся на нижние. Пламя уничтожило облицовочный материал и превратило конструкцию в «скелет».

Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома, предварительно примерно 20 человек уже вывели на улицы, всего в доме живут около 70 семей.

Информации о пострадавших или погибших нет. Причина пожара также пока неизвестна.