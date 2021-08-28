У Росії до вокаліста Rammstein прийшли з обшуками. Він приїхав на військовий фестиваль

У Росії до вокаліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна прийшли з обшуками російські силовики. В РФ у нього заплановані виступи на військово-музичному фестивалі «Спаська вежа», який проводять на Червоній площі, і на фестивалі, що організовує кандидат від партії «Родина».

Як повідомляє Інтерфакс, уночі силовики в цивільному прийшли в номер Ліндеманна в готельному комплексі «Завидово» (Тверська область). Там вони проводили «слідчі заходи», але які саме — невідомо.

Джерело агентства повідомило, що силовики проводили перевірку «в рамках заяви». Причини візиту поки невідомі.

«Ліндеманну виписано припис про недопущення порушення антіковідних заходів у зв'язку із запланованим концертом у Тверській області, який планувався незважаючи на обмеження на проведення масових заходів», — повідомило «Інтерфаксу» ще одне джерело.