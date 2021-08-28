В России к вокалисту Rammstein пришли с обысками. Он приехал на военный фестиваль

В России к вокалисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли с обысками российские силовики. В РФ у него запланированы выступления на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который проходит на Красной площади, и на фестивале, организованном кандидатом от партии «Родина».
Как сообщает Интерфакс, ночью силовики в штатском пришли в номер Линдеманна в отельном комплексе «Завидово» (Тверская область). Там они проводили «следственные мероприятия», но какие именно — неизвестно.
Источник агентства сообщил, что силовики проводили проверку «в рамках заявления». Причины визита пока неизвестны.
«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — сообщил «Интерфаксу» еще один источник.
- В августе российский музей Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов, в которых фигурируют картины и локации музея. В Эрмитаже заявили, что Линдеманн заключил с музеем договор на использование материалов лишь в одном музыкальном клипе, но потом начал продавать серию предметов с цифровыми изображениями. На портале библиотеки NFT Frame Art представлены анимированные лоты Линдеманна — за некоторые из них люди готовы платить тысячи евро.
- Пока неизвестно, связаны ли следственные действия с жалобой Эрмитажа.