На ремонті доріг Чернівецької області, що постраждали від повені, розікрали 1,3 мільйона гривень

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на ремонт розмитих доріг у Чернівецькій області після червневої повені у 2020 році.
За даними СБУ, ідеться про розкрадання 1,3 мільйона гривень.
За попередньою інформацією, до схеми причетні місцеві чиновники, підрядник, який повністю не виконав відновлювальні роботи, а також посадовці, які контролюють технічну експертизу.
Угоду на капремонт пошкодженої дороги підписали посадові особи однієї із сільрад Чернівецької області. Вартість робіт за контрактом становила понад 5,5 мільйона гривень. Однак, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, роботи були неякісними і виконані не в повному обсязі, оскільки на них присвоїли гроші.
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