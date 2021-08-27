На ремонті доріг Чернівецької області, що постраждали від повені, розікрали 1,3 мільйона гривень

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на ремонт розмитих доріг у Чернівецькій області після червневої повені у 2020 році.

За даними СБУ, ідеться про розкрадання 1,3 мільйона гривень.

За попередньою інформацією, до схеми причетні місцеві чиновники, підрядник, який повністю не виконав відновлювальні роботи, а також посадовці, які контролюють технічну експертизу.

Угоду на капремонт пошкодженої дороги підписали посадові особи однієї із сільрад Чернівецької області. Вартість робіт за контрактом становила понад 5,5 мільйона гривень. Однак, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, роботи були неякісними і виконані не в повному обсязі, оскільки на них присвоїли гроші.

Подібне правоохоронці виявили на ремонті моста регіонального значення — в актах виконаних робіт є неправдиві дані. Розмір збитку від цього ремонту ще встановлюється.