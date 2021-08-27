Луганська «Зоря» дізналася суперників у груповому етапі дебютної Ліги конференцій УЄФА

Луганський футбольний клуб «Зоря» дізнався імена суперників у груповому етапі дебютного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.
Жеребкування відбулося 27 серпня у Стамбулі.
«Зоря» потрапила до групи C, де зіграє з італійською «Ромою», болгарським ЦСКА та норвезьким «Буде-Глімт».
Загалом жеребкування завершилося таким чином:
Група А: ЛАСК (Австрія), «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль), «Алашкерт» (Вірменія), ХІК (Фінляндія)
Група В: «Гент» (Бельгія), «Партизан» (Сербія), «Флора» (Естонія), «Анортосіс» (Кіпр)
Група С: «Рома» (Італія), «Зоря» (Україна), ЦСКА (Болгарія), «Буде-Глімт» (Норвегія)
Група D: АЗ (Нідерланди), ЧФР (Румунія), «Яблонець» (Чехія), «Раннерс» (Данія)
Група Е: «Славія» (Чехія), «Фейеноорд» (Нідерланди), «Уніон» (Німеччина), «Маккабі» Хайфа (Ізраїль)
Група F: «Копенгаген» (Данія), ПАОК (Греція), «Слован» (Словаччина), «Лінкольн» (Гібралтар)
Група G: «Тоттенхем» (Англія), «Ренн» (Франція), «Вітесс» (Нідерланди), «Мура» (Словенія)
Група H: «Базель» (Швейцарія), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омонія» (Кіпр)
Перші поєдинки розпочнуться вже 16 вересня.
- У квітні 2021 року Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала новий формат розіграшу єврокубків з 2024 року. З сезону 2024/2025 року у Лізі чемпіонів гратимуть не 32 клуба, а 36. Вони не будуть брати участь у групах — замість цього створиться окрема ліга. Відповідним чином зміняться і Ліга Європи та Ліга конференцій. Там також команди гратимуть у форматі ліги і кількість матчів зросте. У подальшому УЄФА прогнозує, що кількість клубів в цих лігах теж може зрости до 36.