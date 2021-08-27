Іловайська трагедія: розслідування знайшло порушення з боку керівництва АТО, але прямого зв’язку з загибеллю військових немає

Розслідування Офісу генпрокурора загибелі українських військових в Іловайську Донецької області в 2014 року встановило низку порушень з боку керівництва АТО. Але прямого зв’язку зі смертю військових немає.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь.

«Наразі проведено понад 900 допитів потерпілих та свідків, вилучено та досліджено понад 600 бойових документів, які стосуються цих подій. На підставі цих доказів встановлено низку порушень з боку керівництва АТО при плануванні та проведенні бойових дій у районі Іловайську», — зазначив він.

За його словами, слідство встановило, що керівництво АТО не повною мірою врахувало розвідувальну інформацію щодо особового складу та техніки бойовиків, не врахувало динамічну зміну оперативної обстановки, а також здійснило деякі порушення під час підготовки планувальних документів.

Водночас усі ці порушення не мали прямого зв’язку з загибеллю українських військових в Іловайську.

«Згідно експертизи та здобутих доказів, встановлено відсутність причинно-наслідкового зв’язку у діях порушень наших командирів і наслідків у вигляді загибелі військових. Оскільки ці наслідки настали внаслідок вбивства, злочинно організованого вищим воєнним керівництвом ЗС РФ та виконаного військовослужбовцями РФ», — підкреслив Рудь.

Він повідомив, що протягом найближчих днів на сайті Офісу генерального прокурора відкриють окремий розділ «Розсекречені матеріали», де буде вказана хронологія подій війни на Донбасі і інформація щодо російських військових частин, які беруть у ній участь.

«Іловайський котел»

Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області під час російсько-української війни у серпні 2014 року. 23—24 серпня у тил українського угрупування, яке утримувало Іловайськ, з території РФ зайшли регулярні російські війська, через що українці опинилися в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня президент Росії Володимир Путін звернувся до бойовиків «ДНР» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. 29 серпня українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь і розстріляли колони на марші.