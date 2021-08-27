Гендиректор Apple Тім Кук отримав виплату у розмірі $750 мільйонів. Це його домовленість із Стівом Джобсом

Виконавчий директор компанії Apple Тім Кук отримав понад пʼять мільйонів акцій технологічного гіганта або $750 мільйонів. Це частина угоди, яку він уклав, коли змінив співзасновника компанії Стіва Джобса на посаді виконавчого директора 10 років тому.

Про це повідомляє BBC.

Компанія Apple подала звіт у Комісію з цінних паперів і бірж США. Там вказано, що Кук вже продав більшу частину акцій за понад $750 мільйонів. Нагорода залежала від того, наскільки добре акції Apple показали себе в порівнянні з акціями інших компаній в фондовому індексі S&P 500. Кук мав право на отримання нагороди, оскільки за останні три роки акції компанії виросли на 191,83%. Окрім цього, ціна акцій Apple виросла на 1200% відтоді, як він став генеральним директором компанії 24 серпня 2011 року. Ринкова оцінка компанії становить майже $2,5 трильйона.