Apple презентувала нові операційні системи — iOS 15 та macOS 12

Компанія Apple презентувала оновлення своїх двох операційних систем – iOS та macOS. Також будуть оновлені операційні системи і для Apple Watch, і для iPad.

Про це пише пресслужба компанії.

«Конфіденційність займає центральне місце в нашій роботі в Apple з самого початку. Щороку ми наполягаємо на розробці нових технологій, які допоможуть користувачам більше контролювати свої дані та приймати зважені рішення щодо того, з ким вони діляться ними. Цього року оновлення включають інноваційні функції, які надають користувачам глибшу інформацію та більш детальний контроль, ніж будь-коли раніше», — розповів старший віце-президент Apple з програмної інженерії Крейг Федеріджі.

Для власних смартфонів Apple презентувала оновлення операційної системи – iOS 15. Значну увагу в ній приділили додатку FaceTime. У компанії зазначають, що тепер звук у додатку буде чистіший. Також запровадили можливість підключатися до дзвінка з будь-яких пристроїв, навіть з комп’ютера. Для цього не обов’язково мати техніку від Apple.

Зʼявиться і нова можливість — SharePlay. За допомогою цієї функції користувачі зможуть разом переглядати відео, слухати музику чи ділитися скриншотами. Таким чином можна на різних девайсах від Apple разом переглядати Twitch, TikTok, Disney+ та інші стримінгові сервіси.

На iPhone оновлять і систему сповіщень. Якщо їх стане дуже багато, то вони будуть автоматично згруповані за різними пріоритетами. Окрім цього оновляться додатки iMessage, Wallet, «Погода» та «Карти».

Усі нові функції Apple крім iOS будуть доступні і на інших операційних системах — macOs та iPadOS. На новому macOS з’явиться функція Universal Control, яка забезпечить універсальну роботу клавіатури та мишки. Можна буде переміщувати курсор та вводити текст на екранах Mac, iPad або ноутбуках Apple одночасно.