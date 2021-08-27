Експрем’єр-міністра Італії Берлусконі поклали до лікарні

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле.

Про це з посиланням на його однопартійців пише газета Corriere della Sera.

Як зазначається, 84-річний Берлусконі перебуває в лікарні Мілану з вечора четверга, 26 серпня. Він проходить планову перевірку після перенесеного коронавірусу.

За даними видання, Берлусконі прибув до лікарні машиною в супроводі своїх соратників.

«Госпіталізація була необхідна для ретельного клінічного обстеження», — заявили представники експрем’єра.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі вже проходив планові обстеження у квітні та травні.