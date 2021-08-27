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Экс-премьер-министра Италии Берлускони положили в больницу

Автор:
Екатерина Кадакова
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле.

Об этом со ссылкой на его однопартийцев пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечается, 84-летний Берлускони находится в больнице Милана с вечера четверга, 26 августа. Он проходит плановую проверку после перенесенного коронавируса.

По данным издания, Берлускони прибыл в больницу на машине в сопровождении своих соратников.

«Госпитализация необходима для тщательного клинического обследования», — заявили представители экс-премьера.

Напомним, Сильвио Берлускони уже проходил плановые обследования в апреле и мае.

  • В январе 2021 года экс-премьера Италии срочно доставили в больницу Монако из-за обострения проблем с сердцем.
  • В сентябре 2020-го Берлускони заразился коронавирусом. Он перенес госпитализацию и заявил, что COVID-19 для него стал одним из самых сильных испытаний.
  • В 2016 году глава оппозиционной партии Forza Italia перенес серьезную операцию на сердце, а также вылечился от рака простаты.