Экс-премьер-министра Италии Берлускони положили в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле.
Об этом со ссылкой на его однопартийцев пишет газета Corriere della Sera.
Как отмечается, 84-летний Берлускони находится в больнице Милана с вечера четверга, 26 августа. Он проходит плановую проверку после перенесенного коронавируса.
По данным издания, Берлускони прибыл в больницу на машине в сопровождении своих соратников.
«Госпитализация необходима для тщательного клинического обследования», — заявили представители экс-премьера.
Напомним, Сильвио Берлускони уже проходил плановые обследования в апреле и мае.
- В январе 2021 года экс-премьера Италии срочно доставили в больницу Монако из-за обострения проблем с сердцем.
- В сентябре 2020-го Берлускони заразился коронавирусом. Он перенес госпитализацию и заявил, что COVID-19 для него стал одним из самых сильных испытаний.
- В 2016 году глава оппозиционной партии Forza Italia перенес серьезную операцию на сердце, а также вылечился от рака простаты.