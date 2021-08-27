Экс-премьер-министра Италии Берлускони положили в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле.

Об этом со ссылкой на его однопартийцев пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечается, 84-летний Берлускони находится в больнице Милана с вечера четверга, 26 августа. Он проходит плановую проверку после перенесенного коронавируса.

По данным издания, Берлускони прибыл в больницу на машине в сопровождении своих соратников.

«Госпитализация необходима для тщательного клинического обследования», — заявили представители экс-премьера.

Напомним, Сильвио Берлускони уже проходил плановые обследования в апреле и мае.