Київська прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який поставив військовим неякісні консерви на 800 тисяч гривень

Підприємець і військова частина уклали договір на закупівлю 10 000 кг мʼясних консерв для військових. Постачальник знав, що його товар не відповідає вимогам якості, однак все одно поставив його військовій частині, там за них розрахувались.

Про це Київська міська прокуратура повідомила в пʼятницю, 27 серпня.

Підприємцю повідомили про підозру в розкраданні 800 тисяч гривень на поставках продуктів для військових.

Однак експертиза встановила, що консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Унаслідок цього державному бюджету завдано збитків на 800 тисяч гривень. Слідчі також перевіряють групу підприємців на причетність до постачання інших неякісних продуктів військовим.

Про підозру йому повідомили за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 КК України).