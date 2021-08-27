Киевская прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который поставил военным некачественные консервы на 800 тысяч гривен

Предприниматель и военная часть заключили договор на закупку 10 000 кг мясных консервов для военных. Поставщик знал, что его товар не соответствует требованиям качества, но все равно поставил его воинской части, там с ним рассчитались.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в пятницу, 27 августа.

Предпринимателю сообщили о подозрении в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных.

Однако экспертиза установила, что консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесли ущерб на 800 тысяч гривен. Следователи также проверяют группу предпринимателей на причастность к поставке других некачественных продуктов военным.

О подозрении ему сообщили по факту растраты и присвоения денег государственного бюджета в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК Украины).