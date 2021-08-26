Зеленський затвердив оновлену стратегію кібербезпеки України і створення кібервійськ

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня про оновлену стратегію кібербезпеки України, а також затвердив створення кібервійськ в структурі Міноборони.
Указом № 447/2021, Національний координаційний центр кібербезпеки повинен протягом двох місяців розробити та подати на розгляд РНБО план реалізації стратегії, а органи центральної влади спільно зі Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки повинні забезпечити виконання цього плану після його затвердження.
Оновлена редакція стратегії складається з переліку загроз для України в сфері кібербезпеки і пропонує основи національної системи захисту, вказуючи основні пріоритети та стратегічні цілі.
Указом № 446/2021 Кабміну доручено розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення та забезпечення кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу цих військ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міноборони України, резервістів та інших.
«За результатами розрахунків в двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ», — йдеться в документі.
- У лютому фахівці РНБО повідомляли, що фіксують атаки російських хакерів на держустанови і стратегічні підприємства із застосуванням нового механізму.
- Тоді ж Національний центр кібербезпеки при РНБО зафіксував спроби поширити шкідливі документи через систему документообігу органів виконавчої влади.
- Після низки подібних випадків, 14 травня РНБО затвердила стратегію кібербезпеки України на пʼять років.