Зірці «Манчестер Сіті» й збірної Франції висунули звинувачення у зґвалтуванні

Футболіста англійського «Манчестер Сіті» та збірної Франції Бенджаміна Менді звинуватили в зґвалтуванні.

Про це пише BBC.

Британська поліція повідомила, що проти 27-річного захисника висунуті звинувачення за чотирма пунктами статті про зґвалтування й за одним пунктом статті про сексуальне насильство.

Зазначається, що заяву проти футболіста подали три особи старше 16 років, а самі інциденти, імовірно, сталися в період з жовтня 2020 року по серпень нинішнього року.

«Манчестер Сіті» заявив, що захисник відсторонений від тренувань до завершення розслідування. «Це питання перебуває в юридичній площині, і тому клуб не може давати подальші коментарі, поки процес не буде завершений», — додали в клубі.

Лівий захисник виступає за чинних чемпіонів Англії з 2017 року, куди він перейшов з французького «Монако» за €60 мільйонів. На його позиції в «Манчестер Сіті» виступає гравець збірної України Олександр Зінченко.