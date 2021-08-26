Звезде «Манчестер Сити» и сборной Франции выдвинули обвинения в изнасиловании

Футболиста английского «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенджамина Менди обвинили в изнасиловании.

Об этом пишет BBC.

Полиция Чешира сообщила, что против 27-летнего защитника выдвинуты обвинения по четырем пункта статьи об изнасиловании и по одному пункту статьи о сексуальном насилии.

Отмечается, что заявление против футболиста подали три лица старше 16 лет, а сами инциденты предположительно произошли в период с октября 2020 года по август нынешнего года.

«Манчестер Сити» заявил, что защитник отстранен от тренировок до завершения расследования. «Этот вопрос находится в юридической плоскости, и поэтому клуб не может давать дальнейшие комментарии, пока процесс не будет завершен», — добавили в клубе.

Левый защитник выступает за действующих чемпионов Англии с 2017 года, куда он перешел из французского «Монако» за €60 миллионов. На его позиции в «Манчестер Сити» выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.