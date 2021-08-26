Суд Одеси визнав незаконними наміри мера Труханова повернути проспект Жукова

«Про всяк випадок нагадаю, що з 2015 року в Україні діє Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків тощо», — написала Мандриченко.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутатка Одеської міськради Жанна Мандриченко.

Одеський окружний адміністративний суд скасував розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова про скликання громадських слухань щодо повернення проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі старих назв — проспект маршала Жукова та вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії.

Вона також зазначила, що мера Труханова неодноразово попереджали, що його обіцянки суперечать чинному законодавству України.

«А найголовніше, одіозний і суперечливий персонаж радянської історії, на чиїй совісті мільйони загублених життів, не може бути на топонімічній, ментальній карті Одеси», — додала депутатка.

Про що йдеться?

16 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Одеська міська історико-топонімічна комісія підтримала його ініціативу й вирішила повернути назви вулиць Маршала Жукова та 25-ї Чапаєвської дивізії.

Труханов каже, що для повернення назв «є всі законні підстави», а Георгій Жуков «не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом» у роки Другої світової війни. Згодом в Інституті нацпам’яті відреагували на наміри Труханова. Там заявили, що збирають документи та готують заяву у правоохоронні органи про заперечення декомунізації.