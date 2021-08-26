Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві та області: дощитиме до кінця доби

Також в УГМЦ пояснили, що негода спричинена тим, що столичний регіон (і не тільки) перебуває в зоні впливу атмосферного фронту, який повʼязаний із циклоном, що зараз розташовується на північ від України.

Раніше синоптики попереджали, що в Україну йдуть похолодання і грози з дощами. В окремих районах центральних, Одеської та Миколаївської областей сьогодні також можливі град і шквали 15—20 м/с.