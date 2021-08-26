Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве и области: дожди будут идти до конца суток

Также в УГМЦ объяснили, что непогода вызвана тем, что столичный регион (и не только) находится в зоне влияния атмосферного фронта, связанного с циклоном, который сейчас располагается к северу от Украины.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину идут похолодание и грозы с дождями. В отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областей сегодня также возможны град и шквалы 15—20 м/с.