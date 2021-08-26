У США до вʼязниці на 6 років відправили чоловіка, який планував викрасти губернаторку Мічигану

У США у штаті Мічиган засудили до 6 років і трьох місяців увʼязнення одного з чоловіків, які планували у 2020 році викрадення губернатора штату пані Гретхен Вітмер.

Про це повідомляє Associated Press.

Прокурори просили для нього 9 років. Засудженого звати Тай Гарбін, він авіаційний механік, йому 25 років. Він єдиний визнав свою роль у плануванні викрадення (згалом обвинувачених шестеро) і вибачився перед Гретхен Вітмер, якої не було в суді.

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«Я не можу навіть уявити собі кількість стресу і страху, які її сімʼя відчувала через мої дії. Я справді шкодую з цього приводу», — заявив у суді Гарбін.

Зазначимо, що угрупування у 2020 року намагалось повалити уряд штату Мічиган і викрасти його губернатора, члена Демократичної партії Гретхен Вітмер напередодні виборів президента, які відбулись 3 листопада. Група почала діяти ще на початку 2020 року і шукала послідовників через соцмережі. Затримані активно просували свої ідеї серед сусідів. Їхні плани викрило ФБР, а сама Вітмер у тому, що сталося, звинуватила тодішнього президента США Дональда Трампа.