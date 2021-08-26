В США в тюрьму на 6 лет отправили мужчину, который планировал похитить губернатора Мичигана

В США в штате Мичиган приговорили к 6 годам и трем месяцам заключения одного из мужчин, которые планировали в 2020 году похищение губернатора штата Гретхен Витмер.

Об этом сообщает Associated Press.

Прокуроры просили для него 9 лет. Осужденного зовут Тай Гарбин, он авиационный механик, ему 25 лет. Он единственный признал свою роль в планировании похищения (всего обвиняемых шестеро) и извинился перед Гретхен Витмер, которой не было в суде.

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«Я не могу даже представить себе количество стресса и страха, которые ее семья чувствовала из-за моих действий. Я действительно сожалею по этому поводу», — заявил в суде Гарбин.

Отметим, что группировка в 2020 году пыталась свергнуть правительство штата Мичиган и похитить его губернатора, члена Демократической партии Гретхен Витмер накануне выборов президента, которые состоялись 3 ноября. Группа начала действовать еще в начале 2020 года и искала последователей через соцсети. Задержанные активно продвигали свои идеи среди соседей. Их планы разоблачило ФБР, а сама Витмер в случившемся обвинила тогдашнего президента США Дональда Трампа.