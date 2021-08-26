Американська авіакомпанія Delta Air щомісяця штрафуватиме невакцинованих працівників на $200

Американська авіакомпанія Delta Air (третя за величиною у країні) щомісяця штрафуватиме співробітників на $200, якщо ті не вакцинуються від коронавірусу, оскільки кожен госпіталізований співробітник компанії обходиться в середньому в $50 тисяч.
Про це йдеться в листі керівника компанії Еда Бастіана.
Штраф планують стягувати з працівників, які не вакцинуються до 1 листопада. Крім того, компанія введе обовʼязкове щотижневе тестування для працівників, які не прищепилися до середини вересня, і зобовʼяже їх носити маски у приміщеннях (наразі всі працівники компанії мають носити їх у літаках, в офісах можна перебувати без маски).
Бастіан зазначив, що середнє перебування в лікарні з ковідом тепер коштує компанії $50 тисяч на людину. За його словами, останніми тижнями шпиталізують із коронавірусом переважно тих працівників авіакомпанії, які не були повністю вакциновані.
Також із 30 вересня діятиме наступна норма: якщо захворів повністю вакцинований працівник, його зарплата буде зберігатись. Відомо, що 75% працівників компанії вже зробили щеплення.
- У США фіксують рекордні випадки шпиталізації дітей через штам коронавірусу «Дельта». Кількість госпіталізацій дітей вже досягла піку, який перевищив показники зимового сплеску.
- У США дозволили третю дозу вакцини для людей з ослабленим імунітетом. Також у Штатах схвалили вакцинацію вагітних і тих, хто годує грудьми, препаратами Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.