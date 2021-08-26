Американська авіакомпанія Delta Air щомісяця штрафуватиме невакцинованих працівників на $200

Американська авіакомпанія Delta Air (третя за величиною у країні) щомісяця штрафуватиме співробітників на $200, якщо ті не вакцинуються від коронавірусу, оскільки кожен госпіталізований співробітник компанії обходиться в середньому в $50 тисяч.

Про це йдеться в листі керівника компанії Еда Бастіана.

Штраф планують стягувати з працівників, які не вакцинуються до 1 листопада. Крім того, компанія введе обовʼязкове щотижневе тестування для працівників, які не прищепилися до середини вересня, і зобовʼяже їх носити маски у приміщеннях (наразі всі працівники компанії мають носити їх у літаках, в офісах можна перебувати без маски).