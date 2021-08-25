Апарат ESA сфотографував зсув на Марсі

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) сфотографував на Марсі зсув.

Про це повідомляється на сайті ESA.

Апарат зробив кольорову фотографію 5-кілометрового зсуву біля краю кратера шириною 35 км в районі Аеоліс. Фото було зроблено 13 серпня. Вчені вважають, що зсув ґрунту, швидше за все, стався недавно, але точну дату ще доведеться встановити.

ESA

Зсуви на Марсі, як і на Землі, бувають різних форм і розмірів. Їх аналоги на Землі використовуються для розуміння цих процесів, які спостерігаються на інших планетах.