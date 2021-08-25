Апарат ESA сфотографував зсув на Марсі

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) сфотографував на Марсі зсув.
Про це повідомляється на сайті ESA.
Апарат зробив кольорову фотографію 5-кілометрового зсуву біля краю кратера шириною 35 км в районі Аеоліс. Фото було зроблено 13 серпня. Вчені вважають, що зсув ґрунту, швидше за все, стався недавно, але точну дату ще доведеться встановити.
Зсуви на Марсі, як і на Землі, бувають різних форм і розмірів. Їх аналоги на Землі використовуються для розуміння цих процесів, які спостерігаються на інших планетах.
- Раніше апарат Trace Gas Orbiter російсько-європейської місії ExoMars 2016 сфотографував на Марсі два величезних смерчі. Два знімки з різницею в 45 секунд були зроблені 27 лютого 2021 року.
- До цього учені вперше отримали свідчення руху величезних дюн по поверхні Марсу — хвиль піску висотою до 50 м, які подорожують по планеті. Вони переміщаються повільно і раніше цього ніхто не помічав.