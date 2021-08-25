Аппарат ESA сфотографировал оползень на Марсе

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сфотографировал на Марсе оползень.
Об этом сообщается на сайте ESA.
Аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового оползня у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис. Фото было сделано 13 августа. Ученые полагают, что сдвиг грунта, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить.
Оползни на Марсе, как и на Земле, бывают разных форм и размеров. Их аналоги на Земле используются для понимания подобных процессов, наблюдаемых на других планетах.
- Ранее аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 сфотографировал на Марсе два огромных смерча. Два снимка с разницей в 45 секунд были сделаны 27 февраля 2021 года.
- До этого ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн по поверхности Марса — волн песка высотой до 50 м, которые путешествуют по планете. Они перемещаются медленно и раньше этого никто не замечал.