У парламенті Вірменії депутати влаштували дві бійки. Прокуратура проведе розслідування

У парламенті Вірменії за одне засідання депутати влаштували дві бійки. Сутички сталися між представниками правлячої фракції «Громадський договір» і опозиційних «Айастан» і «Честь маю».

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Перша бійка сталася після того, як член «Громадянського договору» Айк Саргсян з трибуни назвав зрадниками всіх міністрів оборони, за яких людей звільняли від служби в армії.

«Якби після 2008 року армія розвивалася такими ж темпами, якими вона розвивалася після 2018 року, я впевнений, таких катастрофічних наслідків не було б, у нас би було більше 10 років на підготовку. Тепер я офіційно заявляю, що всі міністри оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком, є зрадниками батьківщини. Йдеться про всі часи», — заявив Саргсян.

У відповідь в нього полетіла пляшка з водою. Потім депутати почали жбурляти пляшки в один в одного з різних кінців залу. На одному з проходів почалася бійка, яку розтягували співробітники служби безпеки.

Друга сутичка була масштабніша — в ній брали участь більше 10 депутатів.

Депутат від «Айастан» Ваге Акопян розкритикував програму уряду і порівняв її з курсовою роботою, заявивши, що «всьому є межі» і «годувати цим народ не можна». Депутати правлячої фракції одразу відреагували вигуками. Акопян відповів: «Ара — це ти, ай тварюка!» Після цього почалася бійка.

Спікеру парламенту довелося двічі оголошувати перерву.

Генеральна прокуратура заявила, що проведе розслідування, назвавши дії депутатів такими, які перешкоджали нормальній роботі парламенту і виявляли неповагу до присутніх на засіданні, а також до громадян.