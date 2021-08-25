В парламенте Армении депутаты устроили две драки. Прокуратура проведет расследование

В парламенте Армении за одно заседание депутаты устроили две драки. Стычки произошли между представителями правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Айастан» и «Честь имею».

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

Первая потасовка произошла после того, как член «Гражданского договора» Айк Саргсян с трибуны назвал предателями всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии.

«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями родины. Речь идет о всех временах», — заявил Саргсян.

В ответ в него полетела бутылка с водой. Затем депутаты начали швырять бутылки в друг в друга с разных концов зала. На одном из проходов началась потасовка, которую разнимали сотрудники службы безопасности.

Вторая стычка была масштабней — в ней участвовали более 10 депутатов.

Депутат от «Айастан» Ваге Акопян раскритиковал программу правительства и сравнил ее с курсовой работой, заявив, что «всему есть пределы» и «кормить этим народ нельзя». Депутаты правящей фракции сразу отреагировали выкриками. Акопян ответил: «Ара – это ты, ай тварь!» После этого началась драка.

Спикеру парламента пришлось дважды объявлять перерыв.

Генеральная прокуратура заявила, что проведет расследование, назвав действия депутатов такими, что препятствовали нормальной работе парламента и выказывали неуважение к присутствующим на заседании, а также к гражданам.