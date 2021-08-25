«Це безпрецедентно». Мадагаскар перебуває на межі першого голоду, повʼязаного зі змінами клімату

Мадагаскар перебуває на межі першого у світі «голоду, повʼязаного зі зміною клімату», — після чотирьох років посухи десятки тисяч людей вже потерпають від катастрофічної відсутності продовольства.

Про це свідчать дані ООН, пише ВВС.

Найсильніша за чотири десятиліття засуха спустошила ізольовані фермерські громади на півдні країни, унаслідок чого сімʼї змушені харчуватися комахами, щоб вижити.

«Цей голод викликаний зміною клімату, а не конфліктом», — стверджує Шеллі Такрал зі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За оцінками фахівців, 30 тисяч людей наразі відчувають найвищий рівень відсутності продовольчої безпеки. Є побоювання, що ситуація може різко погіршитися, оскільки на Мадагаскарі настає традиційний «неврожайний сезон».

«Це безпрецедентно. Ці люди не зробили нічого, щоб пришвидшити зміну клімату. Вони не спалюють викопне паливо, але несуть на собі основний тягар від зміни клімату», — сказала Такрав.

«Сьогодні нам абсолютно немає чого їсти, окрім листя кактуса», — зізнається мати трьох дітей Боле. Вона розповіла, що її чоловік, як і сусідка, недавно помер від голоду, залишивши її з двома дітьми, яких треба годувати.