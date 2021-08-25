«Це безпрецедентно». Мадагаскар перебуває на межі першого голоду, повʼязаного зі змінами клімату

Мадагаскар перебуває на межі першого у світі «голоду, повʼязаного зі зміною клімату», — після чотирьох років посухи десятки тисяч людей вже потерпають від катастрофічної відсутності продовольства.
Про це свідчать дані ООН, пише ВВС.
Найсильніша за чотири десятиліття засуха спустошила ізольовані фермерські громади на півдні країни, унаслідок чого сімʼї змушені харчуватися комахами, щоб вижити.
«Цей голод викликаний зміною клімату, а не конфліктом», — стверджує Шеллі Такрал зі Всесвітньої продовольчої програми ООН.
За оцінками фахівців, 30 тисяч людей наразі відчувають найвищий рівень відсутності продовольчої безпеки. Є побоювання, що ситуація може різко погіршитися, оскільки на Мадагаскарі настає традиційний «неврожайний сезон».
«Це безпрецедентно. Ці люди не зробили нічого, щоб пришвидшити зміну клімату. Вони не спалюють викопне паливо, але несуть на собі основний тягар від зміни клімату», — сказала Такрав.
«Сьогодні нам абсолютно немає чого їсти, окрім листя кактуса», — зізнається мати трьох дітей Боле. Вона розповіла, що її чоловік, як і сусідка, недавно помер від голоду, залишивши її з двома дітьми, яких треба годувати.
Хоча посуха на Мадагаскарі — це часте явище, експерти вважають, що зміна клімату може бути прямо повʼязаною з нинішньою кризою.
«Багато в чому це можна розглядати як дуже потужний аргумент для того, щоб люди змінили свій спосіб життя», — сказав доктор Рондро Барімалала, мадагаскарський вчений, який працює в Університеті Кейптауну в Південній Африці.
Наслідки нинішньої посухи зараз відчуваються і у великих містах на півдні Мадагаскару, де багато дітей змушені просити їжу на вулицях.
- Зміна клімату спостерігається в усіх регіонах планети, і цей процес стає все більш інтенсивним, а деякі з тенденцій вже незворотні, принаймні зараз.
- Зміна клімату вже сьогодні призводить до численних випадків екстремальної погоди в усіх регіонах планети. До того ж, за даними вчених, змінюється вся кліматична система Землі, і ці зміни позначаються на стані атмосфери, океанів, льодових покривів і поверхні Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними, а деякі тенденції (зростання рівня океану) у найближчі століття або навіть тисячоліття неможливо буде зупинити.