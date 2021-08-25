На Рівненщині викрили підпільні кар’єри, на яких роками нелегально видобували базальт. Збитки оцінили у 70 млн гривень

У Рівненській області викрили підпільні кар’єри, на яких незаконно видобували базальт у промислових масштабах.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як з’ясувалося, нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої фірми, які без дозволу на спеціальне надрокористування налагодили видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

За даними СБУ, ділки збували гірські породи представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані гроші виводили через мережу підконтрольних фірм.

За попередньою оцінкою експертів, зловмисники завдали державі збитків на понад 70 мільйонів гривень.

Водночас у Рівненській обласній прокуратурі уточнили, що базальт незаконно видобували з 2017 року.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок; 4 одиниці спецтехніки та 3 вантажівки; понад $24 тисячі, 27 тисяч гривень та €200; гранату Ф-1 із запалом, понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм і незареєстровану стрілецьку зброю.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фахівці встановлюють розмір шкоди, завданої навколишньому середовищу, тривають слідчі дії та експертизи.