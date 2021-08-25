Чехія відкрила кордони для українців. Що потрібно для в’їзду

Уряд Чехії зняв обмеження на в’їзд до країни туристів з України. Нові правила запрацювали з 25 серпня.

Про це йдеться на інтерактивній карті від МЗС України.

В’їхати зможуть лише туристи, вакциновані такими препаратами:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson);

Covishield.

На підтвердження вакцинації потрібно надати міжнародний сертифікат про вакцинацію англійською мовою або COVID-сертифікат у додатку «Дія». Для в’їзду потрібно, щоб після введення останньої дози минуло 14 днів.

Із собою потрібно мати біометричний паспорт, медичне страхування, також необхідно заповнити анкету на спеціальному сайті чеського уряду.