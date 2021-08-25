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Чехія відкрила кордони для українців. Що потрібно для в’їзду

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Чехія відкрила кордони для українців. Що потрібно для в’їзду

Gabriel Kuchta / Getty Images

Уряд Чехії зняв обмеження на в’їзд до країни туристів з України. Нові правила запрацювали з 25 серпня.

Про це йдеться на інтерактивній карті від МЗС України.

В’їхати зможуть лише туристи, вакциновані такими препаратами:

  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Spikevax (Moderna);
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech);
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • Covishield.

На підтвердження вакцинації потрібно надати міжнародний сертифікат про вакцинацію англійською мовою або COVID-сертифікат у додатку «Дія». Для в’їзду потрібно, щоб після введення останньої дози минуло 14 днів.

Із собою потрібно мати біометричний паспорт, медичне страхування, також необхідно заповнити анкету на спеціальному сайті чеського уряду.

  • 14 липня Європейський Союз вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
  • Менш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія, Люксембург та інші країни.