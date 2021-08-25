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Чехия открыла границы для украинцев. Что нужно для въезда

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Чехия открыла границы для украинцев. Что нужно для въезда

Gabriel Kuchta / Getty Images

Правительство Чехии сняло ограничения на въезд в страну туристов из Украины. Новые правила заработали с 25 августа.

Об этом сообщается на интерактивной карте от МИД Украины.

Въехать смогут только туристы, вакцинированные такими препаратами:

  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Spikevax (Moderna);
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech);
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • Covishield.

В подтверждение вакцинации необходимо предоставить международный сертификат о вакцинации на английском языке или COVID-сертификат в приложении «Дія». Для въезда нужно, чтобы после введения последней дозы прошло 14 дней.

С собой нужно иметь биометрический паспорт, медицинскую страховку, также необходимо заполнить анкету на специальном сайте чешского правительства.

  • 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
  • Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия, Люксембург и другие страны.