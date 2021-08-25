Чехия открыла границы для украинцев. Что нужно для въезда

Правительство Чехии сняло ограничения на въезд в страну туристов из Украины. Новые правила заработали с 25 августа.

Об этом сообщается на интерактивной карте от МИД Украины.

Въехать смогут только туристы, вакцинированные такими препаратами:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson);

Covishield.

В подтверждение вакцинации необходимо предоставить международный сертификат о вакцинации на английском языке или COVID-сертификат в приложении «Дія». Для въезда нужно, чтобы после введения последней дозы прошло 14 дней.

С собой нужно иметь биометрический паспорт, медицинскую страховку, также необходимо заполнить анкету на специальном сайте чешского правительства.