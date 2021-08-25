Обовʼязки мера Кривого Рогу після загибелі Павлова виконуватиме Юрій Вілкул. Він вже був міським головою

Криворізька міська рада на засіданні у середу, 25 серпня, проголосувала за нового секретаря міськради. Ним став Юрій Вілкул, і відповідно до вимог закону, він тепер виконує обовʼязки мера — у звʼязку зі смертю Костянтина Павлова.

Про це повідомляє місцеве видання 0564.

Секретар міськради Олександр Котляр попросив депутатів зняти його з займаної посади — 33 депутати підтримали це рішення. На його місце для подальшого проведення сесії претендували два кандидати — Юрій Вілкул (був мером Кривого Рогу 10 років) і Світлана Сова (партія «Сила людей»).

Нового секретаря вибрали шляхом таємного голосування. «За» Вілкула проголосували 32 депутати (участь в голосуванні взяли 33 людини).