Обовʼязки мера Кривого Рогу після загибелі Павлова виконуватиме Юрій Вілкул. Він вже був міським головою

Криворізька міська рада на засіданні у середу, 25 серпня, проголосувала за нового секретаря міськради. Ним став Юрій Вілкул, і відповідно до вимог закону, він тепер виконує обовʼязки мера — у звʼязку зі смертю Костянтина Павлова.
Про це повідомляє місцеве видання 0564.
Секретар міськради Олександр Котляр попросив депутатів зняти його з займаної посади — 33 депутати підтримали це рішення. На його місце для подальшого проведення сесії претендували два кандидати — Юрій Вілкул (був мером Кривого Рогу 10 років) і Світлана Сова (партія «Сила людей»).
Нового секретаря вибрали шляхом таємного голосування. «За» Вілкула проголосували 32 депутати (участь в голосуванні взяли 33 людини).
- 15 серпня 2021 року у Кривому Розі у селі Вільне знайшли мертвим мера міста Костянтина Павлова. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю. Попередня версія — самогубство, слідство ще триває.
- Павлов став мером в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПзЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі — в 2012 році від Партії регіонів, в 2014 році як самовисуванець. В 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.