Обязанности мэра Кривого Рога после гибели Павлова будет исполнять Юрий Вилкул. Он уже был городским головой

Криворожский городской совет на заседании в среду, 25 августа, проголосовал за нового секретаря горсовета. Им стал Юрий Вилкул, и в соответствии с требованиями закона, он теперь исполняет обязанности мэра — в связи со смертью Константина Павлова.
Об этом сообщает местное издание 0564.
Секретарь горсовета Александр Котляр попросил депутатов снять его с занимаемой должности — 33 депутата поддержали это решение. На его место для дальнейшего проведения сессии претендовали два кандидата — Юрий Вилкул (был мэром Кривого Рога 10 лет) и Светлана Сова (партия «Сила людей»).
Нового секретаря выбрали путем тайного голосования. «За» Вилкула проголосовали 32 депутата (участие в голосовании приняли 33 человека).
- 15 августа 2021 года в Кривом Роге в селе Вольное нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.
- Павлов стал мэром в декабре 2020 года. На выборы он шел от партии ОПзЖ, а до этого дважды избирался в парламент по округу в Кривом Роге — в 2012 году от Партии регионов, в 2014 году как самовыдвиженец. В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.