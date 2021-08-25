Алжир оголосив про розрив дипломатичних відносин з Марокко. Серед причин — лісові пожежі

Алжир розриває дипломатичні відносини з Марокко, звинувативши сусідів у ворожості і підтримці терористів.

Про це пише Aljazeera.

Міністр закордонних справ Рамдан Ламамра при цьому заявив, що консульства в обох країнах залишаться відкритими. Минулого тижня влада Алжиру заявили, що лісові пожежі, які спалахнули в країні, були результатом діяльності терористичних груп, одну з яких нібито підтримує Марокко.

В результаті лісових пожеж в Алжирі знищено десятки тисяч гектарів лісу і загинули щонайменше 90 осіб, в тому числі понад 30 військових. На думку Алжиру, до підпалу може бути причетним «Рух за самовизначення Кабілії», що виступає за незалежність однойменного регіону, який простягається вздовж узбережжя Середземного моря на схід від столиці Алжиру. Влада вважає, що Марокко підтримує цей рух.