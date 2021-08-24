Польща передала Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Україна отримала від Польщі 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Їх уже розподілили по регіонам.

Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19 . 650 тисяч доз вакцини Астразенека вже розвезено у регіони», — повідомив він.

Також Польща передала Україні засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх найближчим часом доправлять до українських лікарень.