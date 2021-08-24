У центрі Києва під час параду до Дня Незалежності України чоловік намагався вчинити самоспалення

У Києві під час військового параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України чоловік вчинив спробу самоспалення.

Про це повідомили очевидці інциденту й оприлюднили відео. Згодом інформацію про спробу самоспалення підтвердили у пресслужбі поліції столиці.

«25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення № 1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги», — розповіли правоохоронці.

Як зазначається, спроба самоспалення сталася біля будівлі Головпоштамту. Чоловіку надали медичну допомогу та госпіталізували. Він не отримав значних ушкоджень.

Наразі невідомо, що спонукало чоловіка підпалити себе, поліція ще не кваліфікувала подію.