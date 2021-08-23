Премʼєр Шмигаль заявив про понад $100 млрд збитків від окупації Криму. Змусити Росію заплатити — один з пріоритетів

Загальні потенційні збитки України від окупації Криму Росією оцінюються в понад 100 мільярдів доларів. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час виступу 23 серпня на саміті «Кримської платформи».

За його словами, одним з пріоритетних завдань влади є змусити Росію, за рішенням міжнародних судів, «почати платити за свої дії».

«Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні оцінюються експертами в розмірі більше 100 мільярдів доларів. Це втрачені природні ресурси, втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне — негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора», — зауважив Шмигаль.