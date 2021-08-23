Премьер Шмыгаль заявил о более чем $100 млрд убытков от оккупации Крыма. Заставить Россию заплатить — один из приоритетов

Общие потенциальные убытки Украины от оккупации Крыма Россией оцениваются в более чем 100 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления 23 августа на саммите «Крымской платформы».

По его словам, одна из приоритетных задач власти — заставить Россию, по решению международных судов, «начать платить за свои действия».

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки на сегодняшний день оцениваются экспертами в размере более 100 миллиардов долларов. Это утраченные природные ресурсы, потерянные активы государства, это утраченная промышленность, а главное — негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора», — отметил Шмыгаль.