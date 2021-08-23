Стало відомо імʼя лейтенанта, який загинув на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня від обстрілів бойовиків загинув лейтенант Юрій Михайлов.

Про це у соціальних медіа повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

«З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів», — йдеться у дописі.

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.