Стало известно имя лейтенанта, погибшего на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа от обстрелов боевиков погиб лейтенант Юрий Михайлов.
Об этом в социальных медиа сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
«С грустью сообщаем, что вчера во время несения службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев», — говорится в посте.
Командование и личный состав 28-й ОМБр высказывают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращении огня», которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- По данным украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировали более дух тысяч обстрелов, погибли более 50 военных, около 200 — ранены.