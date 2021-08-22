Експрезидент Болівії спробувала накласти на себе руки у вʼязниці

Колишня президент Болівії Жанін Анʼєс, заарештована у справі про державний переворот, спробувала вбити себе у вʼязниці.

Про це пише Reuters з посиланням на її адвокатів.

Анʼєс намагалася порізати вени — вона завдала собі три порізи у нижній частині рук. Її виявив тюремний лікар, після чого Анʼєс доставили в госпіталь при вʼязниці. За словами міністра внутрішніх справ країни Карлоса Кастільо, зараз її здоровʼю нічого не загрожує.

Адвокати заявили, що це крик про допомогу. Вони оцінюють її психологічний стан як важкий і намагалися домогтися її звільнення з-під варти за станом здоровʼя. За день до спроби суїциду Анʼєс було предʼявлено звинувачення у геноциді — саме так прокуратура кваліфікувала придушення акцій протестів в 2019 році.