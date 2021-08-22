Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес, арестованная по делу о государственном перевороте, попыталась убить себя в тюрьме.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на ее адвокатов.
Аньес пыталась вскрыть вены — она нанесла себе три пореза в нижней части рук. Ее обнаружил тюремный врач, после чего Аньес доставили в госпиталь при тюрьме. По словам министра внутренних дел страны Карлоса Кастильо, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Адвокаты заявили, что это крик о помощи. Они оценивают ее психологическое состояние как тяжелое и пытались добиться ее освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. За день до попытки суицида Аньес было предъявлено обвинение в геноциде – именно так прокуратура квалифицировала подавление акций протестов в 2019 году.
- Аньес была лидером оппозиции в сенате Боливии и в ноябре 2019 года, когда в Боливии начался политический кризис, объявила себя исполняющий обязанности президента до новых выборов. Место президента она заняла на фоне отставки Эво Моралеса, который правил страной 13 лет. Сторонники Моралеса не признали Аньес. Массовые протесты закончились подавлением и гибелью 37 человек.
- В марте 2021 года Аньес и несколько членов ее администрации арестовали по обвинению в подготовке и участии в госперевороте. Также ей грозят обвинения в причастности к гибели 20 человек во время акций протеста. Аньес свою вину отрицает и утверждает, что стала жертвой политического преследования.