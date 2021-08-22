Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців

Журі Одеського міжнародного кінофестивалю визначило цьогорічних переможців конкурсу. Гран-прі отримав ігровий фільм «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай.

Про це повідомила сама режисерка на своїй сторінці у соціальних медіа.

Фільм «Стоп-Земля» отримав приз глядацьких симпатій, крім того, журі визнало його найкращим повнометражним фільмом, а гру акторів-підлітків — найкращою акторською роботою (хоча актори не були професіоналами).

Це стрічка про підліткову закоханість і дружбу 16-річної дівчини Маші у найтривожніші для неї моменти дорослішання.

Найкращою режисерською роботою визнали короткометражний фільм «Leopolis Night» Нікона Романченка, а найкращим короткометражним фільмом стали «Папині кросівки» Ольги Журби.

Приз Міжнародної федерації кінопреси отримали фільм «Із завʼязаними очима» Тараса Дроня та стрічка «Папині кросівки».