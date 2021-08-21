РНБО схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України. Що це означає

Рада національної безпеки і оборони України під час засідання 20 серпня схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України, розроблений відповідно до принципів і стандартів НАТО. Він визначає основні напрями воєнної політики України та стратегічні цілі розвитку сил оборони.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

«Реалізація заходів, зазначених у Стратегічному оборонному бюлетені, дозволить нам продовжити оборонну реформу в умовах збройної агресії РФ проти України. Буде забезпечено цілеспрямований та взаємоузгоджений розвиток спроможностей сил оборони в рамках реалізації воєнної політики України відповідно до принципів і стандартів НАТО», — розповів він.

Зокрема, документом передбачається, що воєнна політика України буде реалізуватися за напрямами:

відсіч та стримування збройної агресії Росії проти України,

відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону,

запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами.

Серед інших напрямів реалізації воєнної політики України — своєчасне й організоване проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії та ефективного управління оборонними ресурсами, а також участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в НАТО з подальшою інтеграцією в безпекові структури Альянсу.