СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины. Что это значит

Совет национальной безопасности и обороны Украины во время заседания 20 августа одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины, разработанный в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Он определяет основные направления военной политики Украины и стратегические цели развития сил обороны.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
«Реализация мероприятий, указанных в Стратегическом оборонном бюллетене, позволит нам продолжить оборонительную реформу в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Будет обеспечено целенаправленное и взаимосогласованное развитие возможностей сил обороны в рамках реализации военной политики Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО», — рассказал он.
В частности, документом предусматривается, что военная политика Украины будет реализоваться по направлениям:
- отпор и сдерживание вооруженной агрессии России против Украины,
- восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы,
- предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.
Среди других направлений реализации военной политики Украины — своевременное и организованное проведение мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами, а также участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в НАТО с последующей интеграцией в структуры в сфере безопасности Альянса.
- 20 августа президент Владимир Зеленский также подписал указ, которым утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Ранее ее приняли Совет нацбезопасности и обороны и Кабинет министров.