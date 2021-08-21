СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины. Что это значит

Совет национальной безопасности и обороны Украины во время заседания 20 августа одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины, разработанный в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Он определяет основные направления военной политики Украины и стратегические цели развития сил обороны.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Реализация мероприятий, указанных в Стратегическом оборонном бюллетене, позволит нам продолжить оборонительную реформу в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Будет обеспечено целенаправленное и взаимосогласованное развитие возможностей сил обороны в рамках реализации военной политики Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО», — рассказал он.

В частности, документом предусматривается, что военная политика Украины будет реализоваться по направлениям:

отпор и сдерживание вооруженной агрессии России против Украины,

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы,

предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

Среди других направлений реализации военной политики Украины — своевременное и организованное проведение мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами, а также участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в НАТО с последующей интеграцией в структуры в сфере безопасности Альянса.