Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Что она предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Ранее ее приняли Совет нацбезопасности и обороны, а также Кабинет министров. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба главы государства. Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения. Среди приоритетов развития Стратегия определяет: техническое переоснащение научно-производственной базы;

внедрение новейших технологий;

создание ракетно-космической техники;

создание высокоточных средств поражения;

создание средств радиоэлектронной борьбы;

создание систем противовоздушной обороны;

создание военного судостроения и вертолетостроения. Открытая часть Стратегии развития ОПК — по этой ссылке. Стратегию будут реализовывать в три этапа. На первом этапе (2021—2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса.