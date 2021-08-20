Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Что она предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Ранее ее приняли Совет нацбезопасности и обороны, а также Кабинет министров.
Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба главы государства.
Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты.
На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.
Среди приоритетов развития Стратегия определяет:
- техническое переоснащение научно-производственной базы;
- внедрение новейших технологий;
- создание ракетно-космической техники;
- создание высокоточных средств поражения;
- создание средств радиоэлектронной борьбы;
- создание систем противовоздушной обороны;
- создание военного судостроения и вертолетостроения.
Открытая часть Стратегии развития ОПК — по этой ссылке.
Стратегию будут реализовывать в три этапа. На первом этапе (2021—2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса.
Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий.
На третьем этапе (2025-2030 годы) — освоение новых технологий, которые должны снизить объемы импортной продукции в ОПК.
В документе также предусмотрено, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности должно ежегодно публично отчитываться о реализации Стратегии.