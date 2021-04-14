Правительство утвердило Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Кабинет министров утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Важный акцент этой стратегии — это управление качеством продукции по стандартам НАТО, это корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций с помощью стимулирующих экономических и финансовы механизмов», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что этот документ поддержали международные партнеры Украины. Также эту стратегию несколько раз обсуждали с экспертами.

Правительство на своем заседании также приняло Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства, Стратегию человеческого развития и Программу развития трансграничного сотрудничества на 2021—2027 годы.