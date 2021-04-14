Правительство утвердило Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Кабинет министров утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Важный акцент этой стратегии — это управление качеством продукции по стандартам НАТО, это корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций с помощью стимулирующих экономических и финансовы механизмов», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что этот документ поддержали международные партнеры Украины. Также эту стратегию несколько раз обсуждали с экспертами.
Правительство на своем заседании также приняло Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства, Стратегию человеческого развития и Программу развития трансграничного сотрудничества на 2021—2027 годы.
- Ранее сообщалось, что в рамках реформы ОПК государственный концерн «Укроборонпром» будет ликвидирован. На его базе создадут минимум шесть отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.