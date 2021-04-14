Уряд затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Важливий акцент цієї стратегії — це управління якістю продукції за стандартами НАТО, це корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми», — наголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду додав, що цей документ підтримали міжнародні партнери України. Також цю стратегію декілька разів обговорювали з експертним середовищем.

Уряд на своєму засіданні також ухвалив Національну стратегію зі створення безбарʼєрного простору, Стратегію людського розвитку і Програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки.